《戰車世界》推出全新「戰略之道」活動

2022年4月22日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天宣布， 將於即日起至5月5日舉行「戰略之道」活動，全新活動提供更多戰術運用的空間，讓玩家有機會化身為戰略家或戰車兵身分，在熟悉的地圖上駕駛熟悉的車輛進行戰鬥。

「戰略之道」戰鬥以兩種編制進行且僅限 X 階車輛：1v7 編制和1v1 編制。在1v1 編制對決中，兩名戰略家將一較高下。兩名玩家都有相同條件，即各自擁有 7 輛 AI 操控車輛。在1v7編制對決中，7 名戰車兵聯手對抗一名即時指揮 7 輛 AI 操控車輛的戰略家。即日起至4月 24 日，活動將僅開放 1v1 戰鬥。玩家可利用此時段來熟悉如何以戰略家身分進行戰鬥並掌握各種可用的工具，選擇不同防禦設施並應用各種戰術，進而在4月25日開放的1對7編制當中更有效率地對抗戰車兵。不論身分是戰略家或戰車兵，「戰略之道」活動中的每個隊伍都有相同的目標：摧毀所有敵方車輛或佔領基地。

戰略家和戰車兵兩個角色大不相同。以戰略家身分進行戰鬥時，玩家將可指揮由 7 輛 X 階AI車輛組成的小組，每輛車輛均為完全可由 AI 操控的戰鬥單位。戰鬥期間，戰略家能下達指示，為車輛指定推進路徑，以俯瞰視角綜觀戰局並在地圖中自由移動。不同於戰車兵，戰略家有輔助防禦設施可使用，防禦設施為獨立的戰鬥單位，並將在戰鬥中自動協助戰略家。此外，戰略家也可在任何時候接手操控任何小組中的車輛並親自下場作戰。

戰鬥前，雙方隊伍僅有60秒的時間來決定他們的戰術，這60秒的運用將大幅影響戰鬥結果。戰略家可以利用這段時間於指定的關鍵位置完成車輛與防禦設施的部署。戰車兵則可利用這段時間思考主要路線，決定戰術並分配各自在小組中的職責，這些決策應考量各自選擇車輛的特性。

活動期間，玩家將能每天分別進行兩個戰略家與戰車兵的每日任務（總共四個）。完成戰略家的兩個每日任務後，玩家將獲得 2 個隨機收藏物品。完成兩個戰車兵任務後也能獲取 2 個隨機收藏物品。兩個收藏的每一個自訂要素皆為獨一無二，包括風格、勳章、標語、花樣、徽章與 5 名 100% 熟練度的獨特乘員，均附有「情同手足」為零歷練，再加上足以在學習一個玩家選擇之額外歷練/技能的經驗。