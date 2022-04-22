因應歐盟碳邊境調整機制，台灣規劃對「排碳大戶」徵收碳費，環保署原定2023年開徵碳費又延到2024年，恐拖累2050年淨零目標實施。民眾黨團今召開記者會呼籲政府，應加速推動碳稅費機制，並做好輔導、協助企業轉型，才能落實淨零碳排、減少台灣企業遇到的衝擊。

立委蔡壁如表示，行政院昨送出《氣候變遷因應法》修正草案，可是內容不僅沒有碳稅、碳費無下限，還提出多元打折方案，比週年慶還優惠，完全看不到產業升級視野、實質減碳效益。另外，中油、台電持續虧損，8年8800億的淨零預算卻要讓國營事業負擔一半，如何務實面對淨零轉型？財政部應提出碳稅版本，才能支應8年8800億淨零預算，不要遇到選舉就碳費擺一邊，把爛攤子留給下一屆政府、欺騙下一代的選票。

黨團幹事長張其祿委員指出，政府預計2030年之前投入8800億推動減碳，龐大的預算錢從哪來？還要執政兩年多的蔡政府直接推給下一任政府，讓他們去煩惱償債和籌措財源，可見執政者對國家財政紀律毫無堅持。民眾黨整理蔡政府2017到2026特別預算案，加上主計處預估中央政府日常支出財政缺口，未來可能需舉債1兆5843億元，到2030年國債鐘將瀕臨警戒線。

黨團總召邱臣遠認為，渣打銀行2021年底公布零碳未來調查，發現57.1％台灣企業仍未規劃減碳轉型，更有78.6％的受訪企業坦承不知道如何計算碳足跡。經濟部目前除了上架「碳盤查計算器」讓中小企業自行操作之外毫無作為，除了碳盤查，後續的分析減碳熱點、媒合專家導入技術減碳等方式，協助產業建構減碳能力工作都有待加強。

民眾黨認為，歐盟明年起實施CBAM，台灣企業勢必受影響，加強輔導與協助轉型刻不容緩，政府不應該一拖再拖，2050淨零目標也不應該只是口號，財源、具體規劃、落實措施都要說清楚、講明白。