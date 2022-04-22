安捷飛航訓練中心申請兼營普通航空業，日前通過交通部民用航空局審查，近日即可獲得許可證，變身為安捷航空。安捷去年引進雙引擎P2012客機，宣告進軍空中旅遊市場，首創以定翼機進行低空導覽，在台東縣推出3條遊程，董事長高健祐表示，首航行程將在4月28日出發，並看好未來的市場發展，每年旅客可輕鬆破萬人次。

安捷從事飛航訓練將近8年，培育出許多機師，由於訓練基地在台東，對台東空域極為熟悉，也接獲不少建議推廣空中旅遊，經內部評估、籌畫後，決定發揮主場優勢，去年引進義大利的雙引擎P2012客機，每架可搭載9名旅客，在1000英尺的低空遊覽。

高健祐說，初期規劃出縱谷、海線及綠島3條路線，整趟體驗約45分鐘，實際在空中約30至35分鐘，定價9900元，公司相當看好未來的市場，預估每年搭乘人次可以輕鬆破萬人。他也透露，今年會有第2架飛機引進。

高健祐指出，立榮與華信航空的國內航線走海線，旅客無法從空中看到縱谷風情，因此縱谷線會是安捷率先主打的路線，讓台東的天空更為熱鬧。

台東縣副縣長王志輝指出，台東的陸上旅遊國人都很熟悉，多年來推動的綠島潛水也已有成績，加上安捷的空中導覽遊程，可以補上熱氣球節受到氣候限制的缺口，以後旅客來到台東，能把海陸空旅遊一網打盡。

王志輝強調，各縣市受限於空域管制，能發展的空中娛樂不多，唯獨台東做得起來，有熱氣球、飛行傘，再加上空中遊覽，台東旅遊會更加熱鬧。