【全程影音】宣布申請進口一千萬份快篩劑 楊志良籲指揮中心快核准｜中時新聞網

近期本土疫情升溫，快篩試劑需求大增，前衛生署長楊志良今天宣布，將進口一千萬份快篩試劑，每份快篩劑僅55元，已向指揮中心提出申請，希望指揮中心盡快核准。楊志良表示，申請進口的一千萬份快篩試劑，若政府有需要徵收就徵收，毫無怨言，重點是要盡快讓民眾可以用便宜價格取得快篩試劑，避免衝垮醫療體系。

楊志良指出，早在今年初他就提出質疑，政府到底要清零還是要跟病毒共存，我們認為清零不可能，因為病毒演化變種快速，從傳染力低、高重症，演變到現在傳染性高、重症死亡率降低，指揮中心至今卻未隨時空背景改變調整策略。

楊志良說，現在防疫政策的重點是要減少重症死亡，不要讓社會付出太大的代價，更不要拖垮醫療量能，現在雖然輕重證分流，但在家住我隔離也需要快篩劑，結果現在連接觸者的關懷包都沒有SOP。

立委鄭麗文(左起)、前衛生署長楊志良、立委費鴻泰、台灣社會調查資訊公司董事長李玉文。(圖/李俊毅 攝)

隨著疫情升溫，居家隔離者大增，快篩試劑需求量大，楊志良與團隊找到一家歐盟認可的快篩試劑，偽陰偽陽率百分之一，如果快篩兩次偽陰偽陽率為萬分之一，該快篩劑售價僅55元，相關資料已經送指揮中心，希望能盡快核准進口申請。

前衛生署長 楊志良。(圖/李俊毅 攝)

國民黨立委費鴻泰表示，近期本土確診數上升，但仍存在許多黑數，像是他有朋友去吃飯，同桌十幾個人，有八個確診，剩餘的人覺得身體不適，卻不願意篩檢，這就是黑數。

近期政府宣布統一徵用快篩試劑，造成民眾難以購買到快篩劑，如今楊志良申請進口一千萬計快篩劑，希望指揮中盡快核准，不要像去年BNT疫苗政府買不到就是買不到，要開大門走大路，接受民眾團體的協助，沒有任何事情比人民健康更重要。

前衛生署長楊志良宣布將引進一千萬份快篩劑，呼籲指揮中心盡快核准申請，若政府有需要徵收就徵收，毫無怨言。（圖/李俊毅 攝）

國民黨立委鄭麗文炮轟，疫情一開始口罩欠缺，政府說不需要戴口罩，疫苗短缺，政府也說我們不需要，讓別人先打，結果犧牲許多寶貴性命；現在全世界有條件要與病毒共存，不僅第三劑疫苗施打率不夠高，最重要的是全民快篩，因此要便宜、快速取得，尤其是快篩劑相較國外售價貴得離譜，指揮中心沒提出辦法糾正，當中是否牽涉官商勾結黑幕，呼籲檢調介入調查。

立委 鄭麗文。(圖/李俊毅 攝)

台灣社會調查資訊服務(股)公司李玉文董事長表示，目前已經有熱心的企業家及團體，願意認購捐贈這1000萬劑，懇請政府開通一個人道救援的管道，讓民間力量與政府共同來努力，只要政府批准，能比政府的公費快篩劑更快抵達台灣。

李玉文強調：「如果還有更多熱心的企業界或組織願意參與捐贈的行列，我們每天都可以保證1000萬劑，且快篩試劑的價格低於衛福部採購的59元，每劑只要55元。不論民間能捐贈多少，1000劑、5000劑、1萬劑、10萬劑，都歡迎向我們來登記。」請政府與民間力量攜手，共同成為這股防疫社會力的前鋒。也歡迎桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台北市柯文哲市長，趕快來認捐，也歡迎慈濟、台積電響應。

台灣社會調查資訊服務公司董事長 李玉文。(圖/李俊毅 攝)

對於現場媒體提問，快篩劑是否有優先提供對象?李玉文表示，將優先提供給教育單位、慈善機構。國家隊目前每月生產5百萬劑，但我們身為「民間國家隊」，也是為國家盡一份力，只要衛福部批准，每個禮拜都能進來1千萬劑。