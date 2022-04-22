因應麻醉臨床大量需求，台北科技大學攜手台大醫院，合作開發專業麻醉評估App「EVAN 2」，介面簡單，提供符合實際流程的各項功能和流暢的操作體驗，榮獲2022年德國iF設計獎肯定，不僅是國內大學與醫院機構合作拿下iF設計獎首例，也是台大醫院首次獲得iF設計獎。

台大醫院每年平均執行4萬例麻醉，一個良好的麻醉評估系統勢在必行。

因應麻醉臨床大量的行動使用需求，北科大設計心理研究室教授鄭孟淙、台大醫院麻醉部主治醫師石博元、鄭孝良，與臺大醫院資訊室、台灣飛利浦公司合作開發iPad版的麻醉評估系統，該系統將麻醉前評估、麻醉後訪視、PCA（病患自控式止痛）評估與管理3大用途整合在App，取名為EVAN（EValuation of ANesthesiologists，麻醉醫師的評估）。

為了讓系統更精準，團隊後來打造第二版系統「EVAN 2」，除了原本功能改善之外，在手術過程中也可協助麻醉醫師監控病患生命徵象，提升麻醉安全與工作效率。

石博元表示，這套評估系統在台大總院上線後，如休克、急救、困難插管等麻醉異常事件的發生件數，減少接近2分之1，麻醉前評估完成率從96.25％提升到99.85％。

石博元認為，醫護人員是否能夠與設計、資訊等其他專業人士有效溝通，是決定醫療資訊系統好用與否的關鍵。許多醫師回饋，這套系統跟手機App很像，幾乎不需要學習就可以快速上手，評價十分不錯。

鄭孟淙指出，合作之初，設計心理研究室團隊為釐清使用者需求，進行多次使用者訪談與溝通、模擬操作等任務，掌握麻醉作業流程與管理上的問題。研究團隊更實地跟隨麻醉醫護人員，進行各項病患評估與訪視，記錄各種訪談不易發現的細節。