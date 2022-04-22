友通(2397)總經理蘇家弘近日受邀出席台北國際汽車零配件與車用電子展mTARC主題館之開幕儀式，主題館契合時下最夯的電動車與自駕車議題，以「馭.視未來-Drive into Future」為主題，精選展示18項車輛領域科技專案成果，而友通與經濟部技術處所屬財團法人車輛測試中心(ARTC)合作之電動車T-Box方案也包含在內，一同展現了法人與產業在車輛產業自動化、聯網化、電動化及服務化等四大發展趨勢的旺盛能量。

經濟部技術處處長邱求慧致詞時表示，據全球汽車產業平台(MarkLines)資料指出，2021年全球電動車銷量達650萬輛，全球車輛電子市場更達3600億美元，台灣預估達新台幣3000億元的產值，預估2025年產值可望達到6000億元。

經濟部技術處著力輔導產業技術與世界接軌並搶佔國際市場，而台灣車輛移動研發聯盟(mTARC)，即是為了促進車輛產業研發技術升級與國際交流，集結7大法人與2家業者所成立。在科技專案挹注資源支持下，自2008年起已累積超過千件自駕與電動車的專利，遍布美國、德國、日本、台灣、中國大陸等國家，已授權專利廠商達230家，總計350件以上，協助廠商創造近千億產值效益。

mTARC主題館所展出的18項展品，已與美國OPTIMAL-EV、鴻華先進、建大工業、友通資訊等13家廠商有所合作，未來也將推出商品化應用，展現台灣在先進車電技術的旺盛能量。

而其中一項展品，即為友通與ARTC合作之電動車T-Box方案。友通提供基於ARM架構的低功耗高可靠度車載電腦VC900-M8M，透過電腦提供的車輛專用介面連接感測器收集車輛資料，同步經由4G網路上傳雲端供日後做調閱與資料分析，瞭解車輛行駛過程中，車身各部件的運行狀況。

mTARC主委林秋豐表示，聯盟成立宗旨即為提升台灣車輛產業建立關鍵技術並提升競爭力，本次所展出的豐碩成果，體現了各項技術的商品化應用的可能。而今隨著時代的演進，任務即是在C.A.S.E.(聯網化Connected、自動化Automated、服務化Serviced及電動化Electrified)等車輛趨勢浪尖的車輛關鍵技術能力上。

工廠自動化、車載及智慧醫療是友通三大聚焦項目，友通曾在2021年第四季線上法說會上表示，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，針對市場對智慧應用的需求與多樣性，佈局發展方面，友通將持續聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，並拓展市場至綠能、資安、Fintech等應用，協助企業加速轉型佈局並滿足新基建的需求，持續創新與提升產能，以掌握市場新商機。