造紙大廠正隆(1904)受惠新產能開出及漲價效益帶動，2022年首季淡季營運有撐、營收改寫同期新高。公司對對第二季市場需求回溫審慎樂觀，配合台越2地新產能開出、沼氣綠電及生質能熱電系統陸續啟用，預期可望增添營運成長動能，降低不確定因素影響。

正隆股價近期於33.7～34.6元區間盤整。雖然今（22）日台股開低下跌逾百點、最低挫跌達204.08點，但正隆開高後持穩盤上，在買盤敲進下上漲1.59％至35.2元，截至午盤維持約0.7％漲幅，領漲造紙族群、表現優於大盤。三大法人本周迄今合計買超1106張。

正隆2022年3月自結合併營收40.8億元，月增達24.22％、年增5.08％，登上今年高點、改寫同期新高。累計首季合併營收112.97億元，雖因步入淡季而季減5.64％、仍年增達9.83％，亦創同期新高。

正隆先前法說時表示，若排除春節期間，台灣及越南首季稼動率維持逾95％的全能生產，中國大陸則在疫情下維持65％穩定水準。由於首季需求較淡，且報價未完全反應成本上漲，預期毛利率與去年第四季的18.4％相當。

正隆近年經營重心聚焦台灣及越南，中國大陸市場則逐步淡出，採取保守穩健經營策略。隨著台越2地經濟活動恢復正常，生產及工紙需求不確定因素減少，配合新產能陸續開出、且不排除再視市場狀況漲價以反應成本，有利營運動能回升。

展望後市，正隆對第二季需求回溫審慎樂觀，隨著台越2地工紙、紙器新產能及沼氣綠電、生質能熱電系統陸續啟用，預期對營運成長均具正面效益。後續需視俄烏戰爭、海運等問題對外銷影響，疫情升溫的中國大陸則將強化風險控管，目標營運持穩、維持獲利表現。

響應世界地球日活動，正隆近年攜手各界永續夥伴展開五大綠色活動，包括連4年認養公廁減碳達6400公斤、攜手新北市政府減塑3萬公斤、參與和美山淨山清出60公斤垃圾、蒲公英7天「讓美好循環發生」活動影響1.6萬人次、正隆辦公大樓垃圾減少1400公斤等。

正隆表示，除了以五大軟性綠行動呼應今年世界地球日主題「投資我們的地球」，並把握減量、再利用、回收再生等3R原則，每年再生利用近180萬公噸回收紙，廢棄物再生規模化全台第一，藉由資源循環利用，提供市場低碳綠色商品，實踐環境守護。