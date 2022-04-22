全球敲響氣候變遷警鐘，守護地球刻不容緩，台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，三星致力將環境永續的經營理念，植入企業營運的每個環節；更以永續發展為品牌創新的核心，藉持續打造創新解決方案，加速實現永續發展目標。自2009年至今，三星於全球共回收逾500萬公噸的電子廢棄物。而三星位於美國、歐洲和中國的所有工廠，亦已全數使用再生能源。

三星電子積極推動一系列永續措施，今（22日）世界地球日宣布再推出「期間限定QLED量子電視抽獎活動」，民眾凡於5月1日起至6月5日限定期間內，於全台指定三星智慧館及三星維修服務中心回收不限品牌之廢棄手機，並於現場加入【台灣三星電子】LINE官方帳號（ID： @samsungtaiwan），輸入「回收手機」完成登錄流程，即可獲得抽獎機會。

三星將永續發展精神融入旗下各項產品。針對行動裝置，三星於2021年正式公布行動裝置永續發展願景「Galaxy for the Planet」，旨在於2025年前，以達成減少環境足跡、減少產品從製造到廢棄的資源消耗為目標。其中，三星成功研發能有效運用廢棄漁網的Galaxy技術，將其運用於今年上市的Galaxy S22旗艦系列主托座及S Pen內罩等重要元件；預期至2022年底，三星對回收海洋廢棄物材質的再利用，將可阻止超過50噸廢棄漁網沉入海底，此舉正為實踐永續願景的一大例證。

除了行動裝置，三星電視產品陣容亦以環境永續理念打造。三星逐步將旗下電視產品改以新型環保包裝，透過圓點矩陣設計並減少油墨印刷，更提供別出心裁的改造指引，用戶可將包材再造為書架、貓屋等家飾品，創意賦予廢棄紙箱嶄新生命。此外，三星於2021年推出的太陽能遙控器，以再生塑膠作為部份原料，可透過太陽能或室內照明充電；而2022年升級版還可進一步透過Wi-Fi路由器等裝置的無線射頻充電，目標全球可減少2億顆以上的電池被送進垃圾掩埋場，讓消費者日常一舉一動皆能為環境付出心力。