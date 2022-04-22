疫情延燒，很多民眾急於用快篩試劑，也憂心疫苗不足，台中市長盧秀燕22日表示，台中市疫苗存量，到下周可能會在中央撥補之前有一點點真空，預約施打疫苗的業務，有可能在中央撥補來之前，可能會停幾天，希望中央加緊撥補。

新冠肺炎疫情升溫，民眾施打疫苗意願增加，但台中市疫苗存量是否足夠，引發民眾關切。

盧秀燕今日在主持台中市肉品市場轉型為「豬」事圓滿公園開工動土典禮後受訪表示， ，全國各地都一樣，希望疫苗、篩劑能加緊撥補到各縣市政府，讓大家做好防疫的工作。

她指出，因為全國各地現在篩劑不太夠，疫苗也不太夠，不過，中央有表示最近會撥補一批下來給各縣市，也據聞還有兩批的莫德納疫苗要進口，相信中央會有效的調撥。

盧秀燕說，因為下周可能會在中央撥補之前會有一點點真空，所以台中市預約施打疫苗的業務，有可能在中央撥補來之前，可能會停幾天，會盡速爭取疫苗讓民眾接種。