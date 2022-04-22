華視新聞20日一連出包2次，剛再次發聲明對觀眾深感歉意以外，陳郁秀將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務，以示負責，今午上午陳郁秀寫了一封信給所有華視員工，並提到組織、設備和員工心態老舊，跟不上時代轉變的速度與潮流，導到錯誤不斷影響對外觀感，且為負責而請辭。

各位同仁，

我想公廣集團的重要性，我不必贅言大家都很清楚，只可惜組織、設備及部份同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷，已嚴重影響公廣集團對外的觀感與公信力，人不怕犯錯，有錯就改，不夠就再加強。今天，身為董事長的我請辭，是為了負起最後的行政責任，並直接表達公廣集團接受各界關注、指教的決心。

六年多來，我與大家一起工作，達成了許多艱難的任務，也完成了許多膾炙人口的作品。我要感謝公視、華視歷任的主管與同仁，一路有你們的相伴與付出，留下了許多重要而有意義的軌跡。

最後這幾天，我將依程序向董事會提出辭呈，完備離職手續，希望公廣集團能痛定思痛，董事會早日改組完成，走出新局面以符合國人的期待。