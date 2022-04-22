捷運三鶯線未來完工後，將串起捷運板南線，帶動新北市土城區發展。不過，沿線重要幹道中央路的人行道環境並不友善，常有凹凸不平、破損問題，沿街也有電線桿、樹木、變電箱擋道，行人被迫繞道而行，險象環生。土城區公所近期成功爭取內政部營建署「提升道路品質計畫2.0」1.58億元經費，預計明年初前全數動工。

中央路1、2、3段道路因人行道路幅過窄，路中又有許多障礙物，導致行人徒步困難，輪椅族、娃娃車都被迫擠往車道行走。事實上，中央路原是舊台三線，為最早南北縱向交通要道，沿線有捷運站、校區、機關及生活圈，生活機能完整。不過，道路已老舊破損，鋪面狀況急需改善，除了公共設施及植栽影響人行道外，既有無障礙坡道也不符合現行規範。

土城區公所指出，中央路分5階段改善，中央路與三鶯線重疊的部分將交由捷運局負責，另外「中央路1、2段（日新街至中正路）」、「中央路3段千歲路至中華路」及「中央路3段184巷至大安寮橋」3路段都已獲營建署補助，最晚明年初就會開工。

土城區公所表示，3工程將著重在拓展既有路幅寬度、纜線下地、整合遷移行道樹、設置機車彎、無障礙坡道設置等項目，由於工程較繁雜，每項工期都須耗時半年以上，屆時若要動工，將事先通知周邊店家，降低影響。

土城區長陳國欽表示，土城人口日漸增加，公所2019年曾向中央申請經費失敗，但今年3項工程都全數通過，3案正依營建署補助審議意見，檢討修正計畫內容，待審議後就可進行工程發包，達到落實「人本交通」的目標。