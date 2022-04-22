美國連鎖服飾集團Gap周四大砍本季營收預測，稱此舉是考量Old Navy品牌管理層變動，以及宏觀經濟帶來的挑戰。受此影響，周四盤後Gap股價重挫12%。

Gap宣布旗下Old Navy品牌執行長Nancy Green於本周離職，由Gap集團執行長Sonia Syngal暫代管理職務。該公司表示，Old Navy在外部尋找Green的繼任者時，Syngal將與Old Navy團隊密切合作。

Gap預估，與前一年同期相比，2022年第一財季淨營收將下滑10%～15%左右，此前該公司預期本季營收將出現中高個位數的下滑。

在大砍本季營運展望與宣布高層人事異動之際，Gap正面臨物流中斷和通膨持續升高的問題。高漲的通膨恐將抑制消費者支出。

該公司在3月初發布2021財年第四季（截至2022年1月29日）業績時表示，鎖定平價市場的Old Navy面臨的供應鏈問題尤其嚴重。

Gap將於5月26日發布第一財季業績。