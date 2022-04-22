施孝榮領軍開唱。（寬宏藝術提供）

楊耀東相隔4年返台開唱。（寬宏藝術提供）

民歌演唱會今年夏天以全新面貌「2022夏日民歌嘉年華」，將於8月14、28日分別在高雄巨蛋及台北小巨蛋開唱，此次陣容再升級，身為音樂總監的施孝榮領軍，帶領鄭怡、王夢麟、殷正洋、金智娟、于台煙、王海玲、周治平、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄進攻北高雙蛋開唱，且力邀民歌瀟灑王子楊耀東與幸福系歌后趙詠華加入，拉開民歌回憶的卷軸，帶大家掙脫被疫情壓抑的心情。

楊耀東此次相隔4年遠渡重洋自美國拉斯維加斯返台開唱，興奮表示要多唱幾首歌給好久不見的歌迷朋友聽， 已準備好和大家同台高歌！而首度加入民歌演出陣容的趙詠華，對於這次能和實力堅強的民歌手們同台演出非常期待，直呼自己也是聽民歌長大的；對於趙詠華加入，施孝榮開心又有一位年輕的歌手參與，降低台上演出者的平均年齡，唱起歌來都輕快許多。

施孝榮也為這次北高巨蛋演出，呼籲歌手們「該減的減，該加的加」，要以最佳狀態呈現，只要歌手們青春洋溢，粉絲就會感覺自己更年輕；此外，施孝榮透露演唱會中的點歌橋段，將改由更多民歌手們相互合唱，透過不同的歌手組合及組曲的搭配，碰撞出有別以往不同的火花，且這次曲目會特別挑選輕快奔放的歌曲，施孝榮笑說如果可以的話，希望大叔團能邊唱邊跳，只是不曉得大家還能不能跳，但保證一定會帶給大家非常嘉年華歡樂的氣氛。「2022夏日民歌嘉年華」門票25日開賣，購票請洽寬宏售票系統。