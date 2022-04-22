總統蔡英文22日以落實罪刑相當憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，回應國民正當法律感情，正式批示特赦因挪用加菜金貪汙定讞的前國軍少將韓豫平及士官張淯森，同意兩人罪、刑宣告均無效。法務部長蔡清祥稍早表示，兩人特赦證明將在一天內送達；而韓目前人在台北、張在高雄，因此負責的花蓮地檢署將囑託台北地檢署及橋頭地檢署前往送達。

蔡清祥指出，法務部以行政院幕僚角色，會蒐集各種可能方案進行研究，以供行政院參考，其中包括再審、非常上訴、釋憲和總統特赦，盡早做好各種準備，但最後取決何種方案不是法務部可以決定，例如再審是花蓮高分檢，非常上訴是最高檢，釋憲是司法院，特赦則是總統職權。

蔡清祥還說，韓案因司法救濟而有不同做法，涉及個案部分，法務部還是轉由最高檢或花蓮高分檢處理，總統未曾直接徵詢法務部意見，因為這本來就是法務部的權責，至於特赦並不會影響非常上訴和再審。