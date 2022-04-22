上海市府新聞辦22日舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市國資委主任白廷輝說明上海之前推出「抗疫情助企業促發展21條」關於國有企業免租金舉措政策落地情況。按照全市超過8萬戶小微企業和個體工商戶，統一免除6個月租金測算，免租總金額預計超過100億元（人民幣，下同）。已要求各國企按照「應免盡免，能免盡免」原則，嚴格執行免租政策，確保所有符合條件的小微企業和個體工商戶都能享受到政策。

澎湃新聞報導，白廷輝表示，疫情以來，各類市場主體都遭遇了生產經營上的挑戰，國有企業也不能例外。但越是困難時刻，越需要國有企業挺身而出，為社會排憂解難。已要求全市各國有企業集團努力克服自身經營困難，扛起責任擔當，全力落實好房租減免工作。目前，主要開展了以下三方面工作。

一是扎實組織實施。各國有企業迅速組建工作專班，制定實施方案，落實責任分工，抓緊抓實房租減免工作。目前，已在「上海發布」、「一網通辦」、市國資委門戶網站、新媒體平台等公布了免租政策和市、區國資委、相關國有企業聯繫方式。各企業集團也通過門戶網站、微信公眾號等平台，發布本企業免租公告，明確了受理部門、聯繫方式和辦理流程，方便承租人辦理免租手續。

二是加強解讀指導。自免租政策公布以來，市區各管道收到群眾反映的很多問題和訴求，各相關單位及時予以了解答。針對承租人普遍反映的免租期限認定問題，結合當前疫情防控實際，進一步明確：承租上海市國有企業房屋的小微企業和個體工商戶無需提供受疫情影響的證明材料，全部可以免除2022年6個月租金，其中租期不滿一年的按比例免租；針對廣大承租人普遍關心的轉租、外省市房屋適用口徑等問題，將制定操作指引，並在市國資委門戶網站上公布；針對經營特別困難的民非組織能否參照享受免租政策的訴求，鼓勵本市國有企業盡力給予幫助。

三是深入排摸調查。經排摸，本次國有企業房租減免共涉及超過8萬戶小微企業和個體工商戶。按照全市小微企業和個體工商戶統一免除6個月租金測算，免租總金額預計超過100億元。已要求各國有企業按照「應免盡免，能免盡免」的原則，嚴格執行免租政策，確保所有符合條件的小微企業和個體工商戶都能享受到政策。

下一步，市國資委將持續加大督導力度，落實好免租政策，支持廣大小微企業和個體工商戶渡過難關。