《私立高級中等以上學校退場條例》草案昨日協商無果，今(22)日在立法院闖關表決。實踐大學前校長陳振貴認為，私校退場，是因為少子化衝擊與當年教改，廣設高中大學的結果，對私校而言，是非戰之罪。

陳振貴表示，假設私校退場條例通過，立委林奕華所提出的意見，即學校解散清算後，賸餘財產的歸屬應依《私校法》第74條為原則處理，對整體高教尤其私校而言實在較理性、也合情合理。

陳振貴提到，至於民進黨提出校產「歸公」，或作細緻化強調「先捐贈，再解散」意見，可能符合各工會、多數民意、尤其綠營「轉型正義」的大旗，因為民進黨立委占人數優勢，如果今天協商闖関成功，私校也會照辦。

陳振貴指出，有意見主張在私校完成清算後，將賸餘財產贈與私校興學基金會，經查該基金會捐助章程第2條，只接受個人、公司、私校的捐款，不接受不動產的捐贈。因此他特別提醒，這起管道並非處理私校退場，校產歸屬可行之管道。

依《私校法》第34條規定，學校法人得同時或先後申請設立各級、各類學校，並得申請合倂已立案之私立學校。

陳振貴說，學校法人如果依上開法律規定，核准設立1所以上學校，如私立大專、中小學、幼兒園、實驗教育學校或機構等，且皆單獨立案而非附屬機構者，其中1所學校停辦退場，學校法人得繼續經營其他剩餘學校。「這已經成為不管退場條例是否通過，私校可以保住校名與校產的一條正規的逃生之路與人道走廊了！」