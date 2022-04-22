因被害者還不出錢，簡嫌把被害者押到偏僻農舍。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄警方在半個月掃黑專案中查獲多把槍和刀械。（洪靖宜攝）

暴力討債手段兇殘，一名簡姓男子向洪姓男子討840萬債務，不僅押人到偏僻農舍毒打一頓，還要求簽票，百萬債務要求1周內還清，洪男跑路後，簡男還率眾去他父親跟姐姐的住處及麵攤潑紅漆，相當囂張。高雄警方在連半月掃黑行動，共檢肅23名治平目標、同時逮捕手下135名成員，到案158人，並查獲衝鋒槍、改造長槍、短槍、各式刀械等大批證物。

一名簡姓男子受託，今年2月期間向洪姓男子討840萬債務，不僅先押人到大寮區三隆地區某農舍毒打，簽本票和汽車讓渡書，洪男還了17萬後，要求1周內要將剩下的錢還清，洪男實在還不出錢只好跑路，沒想到簡男找不到人，竟跑到洪男父親住處及姐姐的麵攤潑漆、潑餿水，在鐵門上寫下大大的「欠錢」兩字，警方獲報後，在4月期間逮捕簡等6人到案。

另外一名綽號「蔥仔」的蔡姓男子，24歲年紀輕輕已經是警方列管街頭暴力高風險分子，今年更涉嫌4起暴力討債案件。2月期間他受託，要找陳姓被害者討債，得知他在朋友家，持刀威脅還錢，陳男嚇到往樓上衝，無處可逃的他竟然從4樓一躍而下，造成全身多處骨折，警方鎖定蔡男等5人拘提到案。

暴力討債不止這2樁，2018年7月期間，一對張姓夫妻因急需用錢，向平時依附當舖放款為生的34歲陳姓男子等人借了40萬元，但每個月利息高達3萬8000元，換算月息高達約10分重利，陸續還了2年最後真的還不出錢，沒想到去年9月，陳男撂了10多名手下到大寮區堵人，還把張姓夫妻帶到快速道路下的堤防邊，不僅亮刀要求還錢，還毆打一頓，導致張男頭部鈍傷併頭皮撕裂傷、腦震盪、肋骨骨折，太太則是大腿挫傷，嚇得他們搬到北部躲債。

警方鎖定陳男等人，20日凌晨到苓雅區一間酒店地下室的包廂堵人，趁他們開心慶生完之際警方就上前逮捕，並在車上查扣空氣手槍、16把開山刀、12支折疊刀、4支球棒、辣椒水、手銬、本票、借款客戶資料、和解書、偽造車牌、甚至還有防割手套，粗估被害者還有6人。

高雄市政府警察局今年4月6日起至4月20日止，配合警政署發動「全國同步掃黑行動專案」，半個月內共檢肅23名治平目標、同時逮捕手下成員135人，合計到案158人，並查獲衝鋒槍1把、改造長槍3把、短槍19把、各式刀械34把、子彈436顆等大批證物。

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