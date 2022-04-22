Faye（前）被高壯猛男公主抱。（亞神音樂提供）

詹雯婷（Faye）的新歌〈山海盟〉收錄《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》專輯中，去年發行後廣受好評，而她也親自演出MV，在裡頭被一名壯碩猛男「公主抱」，只見壯男將她抱起後靠在自己的胸膛上，讓Faye緊張萬分、心跳加速臉頰發紅。她事後苦笑表示雖被「公主抱」，「但我的核心也一直在用力，姿態才會好看，真的好痠好累啊」，完全不如想像中那麼輕鬆。

Faye在MV裡頂著耗時3小時才編完的頭髮，造型帶著異域風情的韻味，在壯闊的景色裡感受著萬物的復甦與呼吸。拍攝當天氣溫驟降，Faye飽受狂風細雨襲擊，但為了壯闊的全景，她只能孤身站在山壁前一遍又一遍的拍攝，工作人員完全無法靠近遞上外套及雨傘，喊卡之後只見她凍得嘴唇都快發紫，非常折騰。

其實最近還有另一件讓Faye心跳加速的好消息，就是她2017年自資出版的首張個人專輯《小太空》，確定本月29日再版發行。當年限量發行的《小太空》專輯，這幾年已是歌迷心中「有錢也買不到」的夢幻逸品。一向寵粉的Faye排除萬難，決定滿足歌迷的願望再版發行，自4月8日開放預購以來，《小太空》連日蟬聯博客來銷售冠軍，唱片行也不斷追加訂購數量，Faye感動萬分：「從沒想到《小太空》的故事還能繼續延續。」為了答謝歌迷支持，Faye將在專輯上親自簽名。