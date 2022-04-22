大陸改革開放先鋒「溫州模式」開創人鄭嘉順去世。圖為1956年鄭嘉順任溫州地委農村工作部部長時在一處田間地頭留影。（溫州都市報）

澎湃新聞22日報導，浙江省前溫州地委書記鄭嘉順4月18日晚因病在杭州辭世，享年99歲，溫州市委、市人大常委會、市政府、市政協20日向家屬發出唁電。唁電稱，鄭嘉順是溫州人民非常敬仰的老同志。在戰火紛飛的革命戰爭年代，他不怕犧牲、英勇鬥爭，積極投身浙南革命事業；在社會主義建設時期，他實事求是、勇於探路，推廣永嘉包產到戶改革試點；在改革開放初期主政溫州地區期間，又解放思想、大膽改革，為開創「溫州模式」做出了積極貢獻。

據《溫州都市報》報導，鄭嘉順生於1923年12月，福建福鼎人，1948年起先後任溫州里安縣委書記，溫州地委常委、農工部部長，溫州市市長，浙江省長廣煤礦公司黨委第一書記，溫州地委書記兼行署專員，1981年溫州地區、溫州市合併後任溫州市代市長。

《溫州人雜誌》報導，1978年履新溫州地委書記不久，鄭嘉順就到永嘉縣調研，在聽取當地五尺公社關於「包產到戶」的探索後，明確表示支持。1980年中共中央有關文件下達後，他以多種方式在溫州推行包產到戶，當年溫州農村成為大陸全國最早實行家庭聯產承包責任制的地區之一。1980年9月至1981年2月，在鄭嘉順的支持下，《溫州日報》以時任平陽縣城西公社黨委副書記陳敬練一封訴說「苦惱」的來信為由推出「苦惱問題」大討論，圍繞「如何理解放寬政策」「如何看待包產到戶」「要不要發展農村工副業、如何發展農村工副業」和「幹部如何跟上改革形勢」等刊登34期稿件，發表了147篇文章，被稱為「溫州的一次思想大解放」。