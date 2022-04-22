泰鼎-KY(4927)受到賣壓出籠影響，盤中股價跌停，失守100元關卡，不過，泰鼎-KY廠區在泰國，且客戶訂單穩定，泰鼎-KY表示，第2季營收可望優於第1季，不排除挑戰單季歷史新高。

智慧家庭/Mini LED TV、汽車板等產品出貨持續放量，泰鼎-KY今年第1季合併營收為41.44億元，年增27.11%，大陸自3月中本土疫情大爆發，上海及昆山相繼封城停工至今，衝擊電子產業供應鏈，泰鼎-KY因廠區在泰國，且終端客戶拉貨正常，營運未受到大陸封城停工影響。

泰鼎-KY表示，第2季看起來很不錯、很樂觀，有機會挑戰單季歷史新高。

泰鼎-KY三廠新產能已陸續開出，公司計畫今年第2季再增開產線，後續將依生產需求在下半年陸續開出產能。

泰鼎-KY於今年第1季正式啟動「泰鼎廢水循環再利用專案(Apex Aqua Project)」，泰鼎-KY將導入新世代廢水處理循環系統，提高廢水回收再利用的比例，泰鼎-KY表示，初步規畫之總工程面積約1萬3千平方公尺，目前已完成第一期建置，預計全部完工後，將能降低工廠自來水用量，提升廢水回收再利用的比例。

泰鼎-KY此專案預計總投入資本支出金額約泰銖14億，預計於三年內分為四期完成，完工後有望達成60%廢水回收率。