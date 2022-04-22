和大集團旗下高鋒工業來自歐洲、美國、台灣及大陸市場訂單增長，訂單能見度看到第二季末，第一季合併營收年增幅逾73.5％，本業獲利，又有超過千萬元匯兌收益挹注，第一季可望轉虧為盈。

高鋒去年第三季轉虧為盈，原本期待第四季持續轉獲利，遭原物料、運費上漲及新台幣匯率升值而侵蝕獲利，去年第四季每股虧損0.06元，去年每股虧損0.33元，今年情勢好轉。

高鋒目前歐美、大陸及台灣市場訂單續增，3月合併營收回升至1.94億元、年成長194.14％；第一季合併營收5.26億元，年增幅73.58％。高鋒表示，高鋒去年與客戶仲裁訴訟，銷售退回而影響營收，目前營運一切正常，在手訂單5、6億元，訂單能見度看到第二季末，本業獲利，第一季新台幣兌美元匯率貶值，初估也認列匯兌收益1,700萬元，第一季可望轉虧為盈。

高鋒表示，高鋒因應原物料上漲，除提前備料外，也通知客戶，今年6、7月調漲報價，今年除追求營收成長外，目標是獲利。