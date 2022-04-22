麗寶集團「愛台灣」！今（4月22）日早上集團董事長吳寶田與新北市府政府，正式簽訂新北市第一例立體化產業園區委託開發案「新店寶高智慧產業園區委託開發、租售及管理計畫案第二期」開發案，預計將大手筆投資270億元，打造智慧產業園區。

今天新北市政府在新店寶高智慧產業園區，舉辦舉辦「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，宣示園區一期正式對外啟用，創新空間集結生活、生態及生產「三生一體」，包括：鴻海精密、台灣國際航電及研揚科技等國際重量級業者，將於園區進行智慧城市相關實踐與合作激盪，打造新型態前瞻園區。

新北市市長侯友宜一開場，即以別開生面的「3D全息影像」，藉由投影科技，展現新北市府打造智慧城市和產業重鎮的企圖心；另外，侯友宜也容時親自現身在舞台上，意外形成「兩位侯市長」同時出席的場面，令現場來賓頗為驚豔。

侯友宜在主持典禮時表示，他上任後一直把推動智慧城市作為施政重點之一，新店寶高智慧產業園區就是以數位為發展核心，積極引進智慧城市相關產業進駐，形塑科技產業聚落。

侯友宜表示，寶高園區一期目前在市府統籌預算和前瞻計畫補助經費推動下，已投入41億元自行規劃興建，僅花一年八個月就興建完成，不但取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築標章，同時也融入生產、生活、生態的三生前瞻概念，自去年三月開始招商迄今，已幾乎進駐額滿，已達95％。

至於第二期，侯友宜表示，在一期開發完成後已順勢進行第二期開發計畫，目前已依產業創新條例展開開發作業，並依約委由麗寶集團開發執行，預計將投入270億元的開發經費。

侯友宜指出，未來一、二期園區合計達9.4公頃的空間，將創造出國際級智慧城市產業新聚落，可望帶動1萬6,000個就業機會及286億元年產值。

今天早上侯友宜並與麗寶集團董事長吳寶田，正式簽約。

麗寶集團指出，預期後續將投入270億元，開發第二期，以平行擴充、垂直整合方式提高園區產業含金量，並引進結合數位技術的金融、餐飲及住宿等支援性服務。