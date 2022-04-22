《全明星觀察中2》收視開紅盤。（台視、好看娛樂提供）

《全明星觀察中2》首集傳捷報，25歲至49歲女性收視達1.74，製作單位趁勝追擊釋出花絮影片，7人開始準備伙食遵守1人1天1百元原則，第一天男生主下廚郭泓志、潘君侖、王品澔、王子、邱宇辰準備麵食。

郭泓志親手揉麵糰製作蔥油餅，表示做大張一點，大家可以吃3天。郭泓志說：「當時在國外老婆坐月子，有請管家阿姨來幫忙做了很多麵食，自己經歷了開刀後的復健期每天去球場很低落、很累，管家阿姨會做蔥油餅給自己吃，自己也學起來，想說以後有機會可以做給老婆小孩吃。」

郭泓志說很久沒過團體生活不知要怎麼打包，之前當球員時很簡單只要準備球具、球衣、球褲就好，在行李中除了準備念碩士的書籍外，還有一本書是老婆為自己備的《寧與高手爭天下 不與傻瓜論短長》。

郭泓志解讀：「老婆就是要我不要跟她吵架的意思。另外每天都要補充的高蛋白、運動用的彈力繩和維他命，特別的是老婆還準備滿滿一袋的零食，為了擔心我半夜會肚子餓，沒吃東西會焦慮，可以隨時補充能量。」