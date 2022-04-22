花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平、士官張淯森涉貪汙被判重刑，今天獲蔡英文總統特赦。花蓮高分檢檢察長朱家琦說，特赦不影響司法程序，花蓮高分院表示已接到檢方提再審，合議庭將先考量特赦對原判決效力；委任律師林國泰則感謝總統幫韓豫平申冤平反，希望爭取無罪判決。

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平、行政士張淯森，被控於2015年時，以漢光演習加菜金核銷餐費2880元，被依貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法之罪刑，分別遭處4年6月、1年定讞，總統蔡英文今批示同意特赦韓、張，使兩人罪刑之宣告均無效。

為韓案提再審的花蓮高分檢檢察長朱家崎表示，總統特赦不影響司法判決，司法程序繼續進行，檢察官提出再審，法官接受就開啟案件重審，回復原來訴訟，程序上，花蓮高分院會召開合議庭，就認定事實錯誤，有證據提起再審。

花蓮高分院發言人庭長林信旭說，已接獲檢方提再審聲請後，分案由合議庭法官處理。根據最高法院106年台抗842號刑事裁定，特赦是向未來發生效力，不溯及既往，且只限於主文，不影響原來判決事實和理由。

林信旭說，法官會先考量特赦對於原來確定判決產生的效力，再確認再審理由是否會動搖原本判決的事實認定，若沒有就駁回，若有就進入一般訴訟程序。

辯護律師林國泰感謝總統特赦罪刑，他說，特赦罪刑雖不用執行，但原來法院宣告有罪罪名還存在。目前檢方已對有利證據聲請再審，期待法官也能基於事實裁定再開、再審並重新認定，合議庭若認定確實有再審事由而裁定再審，原來確定的判決就會失去效力。

林國泰說，本案引起社會關注，人權團體也出面聲援，希望藉此讓法官了解軍中特殊文化，軍人跟眷屬同樣要受到國家照顧理念，給予韓豫平有利認定。