新冠肺炎本土案例激增，為防範疫情擴散，台南市經發局結合衛生、警察組成防疫稽查小組，連日前往安平區、北區、新營區、麻豆區及中西區進行稽查和防疫宣導，發現有1家業者未申請復業而自行恢復營業及1家業者違反菸害防制法，後續將移送各主管機關進行裁處。

台南市市長黃偉哲表示，新冠肺炎本土確診案例急遽增加，呼籲業者及消費者務必做好自身防疫措施及環境清消，並儘快注射疫苗，尤其是特定娛樂場所必須注射滿3劑才可以前往消費，市府也會持續嚴格執行是否落實防疫措施，如有發現未符合規定者，將依傳染病防治法加以裁罰。

台南市經發局長陳凱凌表示，中央流行疫情指揮中心宣布4月22日起特定娛樂場所工作人員/從業人員(含流動人員)皆應接種3劑COVID-19疫苗，已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑。新進人員倘未完整接種3劑疫苗者，應提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明，否則不得提供服務。

台南市經發局進一步表示，將持續派員至轄內特定行業場所進行稽查和加強查核疫苗接種、實聯制等防疫落實情形，確實要求業者及民眾遵守防疫規定宣導，保障市民安全。(品觀點記者張雅雲/台南報導)