寶高園區於今日舉辦啟用典禮暨成果展示，華電網(6163)於園區內設置研發中心，將結合5G、AIOT及雲端系統等資通訊技術，孵化智慧城市相關創新應用。

華電網陳國章董事長表示，寶高園區的發展藍圖，首在落地實現新北市府優惠政策；其結合產業創新應用的能量，推動城市治理，邁向數位政府，更是一個嶄新的目標；寶高園區也是新北市智慧園區的創新標竿，引入5G AIoT、雲端、能源等創新應用，發展產業創新應用能量，打造新一代北台灣智慧科技產業重鎮。

寶高園區距離台北市和新北市等市區中心，僅約半個鐘頭的車程即可到達，具備優越的地理位置和便民的交通環境。園區初始規畫即以提供科技產業服務為核心，加上綠能建築及完善的周邊設施，組成一個完善的產業研發與生產基地，堪稱科技園區的新標竿。華電網於本園區內設置研發中心，將結合5G、AIOT及雲端系統等資通訊技術，孵化智慧城市相關創新應用。

研發中心團隊分別就「智慧交控」、「智慧監控」、「智慧安控」、「智慧居家」、「智慧儲能管理」及「車聯網與自動駕駛」等多面向創新應用，進行深度技術研發，以因應台灣多元複雜的交通、生活、能源等需求，進而將成果推展到全球市場。

新店寶高智慧產業園區於110年3月啟動，招商進駐率近9成5，引進光電資通、智慧交通、智慧醫療、智能AI等國際大廠進駐，跨域協作將倍增產業創新應用價值，座落於台灣智慧產業新園區之廠商，更可扎根台灣、鏈結國際。