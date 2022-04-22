峨眉湖水質優養化孳生布袋蓮，讓湖面變成「青青草原」。（羅浚濱攝）

峨眉鄉觀光景點的峨眉湖，每當進入夏季都出現水質優養化孳生布袋蓮問題，常讓湖面變成「青青草原」，縣府與農田水利署苗栗管理處等單位研商後，將以設置布袋蓮攔護設施，改善周邊養豬場汙水處理設備及退場補助方案，期解決湖水優養化問題。

「峨眉湖優養化要從源做起！」縣長楊文科指出，農委會農田水利署將補助500萬元，在大埔水庫上游設置布袋蓮攔護設施，由苗栗管理處定期告知縣府及公所處理進度，公所則配合處理布袋蓮堆置，期盼盡快協調解決布袋蓮孳生問題，共同提升峨眉湖觀光品質。

農田水利署苗栗管理處長魏賢堉說，峨眉湖約有7公頃面積佈滿布袋蓮，1公頃清除費用約需1億元，費用龐大，目前先以攔護索在上游處攔截布袋蓮，在颱風或大雨時開壩，讓布袋蓮排出，其餘零星布袋蓮，則用清除方式處理。

農業處長范萬釗說，將向中央爭取經費，補助峨眉湖周邊養豬場廢汙水處理設施外，並輔導飼養19頭以下養豬場，比照小型養豬戶退場補助標準，給予退場補助費用。

范萬釗並說，峨眉湖和峨眉溪清除的淤泥，適合移做農地改良，公所可讓有意願農民，協助申辦農地改良。峨眉鄉長王增忠表示，公所已選定赤柯坪段58地號，做為布袋蓮清理後堆置用地，農地改良會找有意願的農民。

王增忠認為，鄉內養豬戶都有設置三段式汙水處理，峨眉湖優養化，畜牧業排的廢水可能只佔小部分，峨眉及北埔兩鄉生活汙水及觀光客所留廢水，峨眉及寶山兩鄉種植柑橘使用的肥料及農藥，並有2家大型矽沙場排水，可能都是峨眉湖優養化原因之一。