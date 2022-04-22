一段感情的結束，只要在這段感情裡投入了，那就肯定會難過的，有的人失戀了就一直在悲傷的情緒中走不出來，甚至不想分手的人還會糾纏，不過運勢命理網站「靈匣網」點名，水瓶、獅子、牡羊、天蠍、金牛失戀了只會經過短暫的低落期，接著照自己的計劃繼續進步，甚至比之前還要努力。

水瓶座

水瓶座的人們內心是冷漠的，不過一旦動了情就變成戀愛腦，全身心地付出。他們重感情，所以失戀對水瓶們的打擊是很大的，但是水瓶們懂得怎樣調節自己。如果無法擺脫疼痛的感覺，就用工作來麻痹自己。分手了的水瓶們會瘋狂的工作，把自己的時間安排的很滿，這樣就不會有時間去想分手這件事。當忙碌了一段時間，水瓶們就慢慢把對方忘了，過去就是過去了，把生活過得精彩才是重要的。

獅子座

獅子座的人們自尊心是非常重的，他們面對任何事情都有好勝心、要面子，不想讓別人看輕自己。所以失戀後，獅子們會努力工作，讓自己變得更好。他們心裡存著一口氣，對失戀的不滿，也不想讓自己因為失戀變得頹廢，讓別人看笑話，所以就更加努力。失戀會變成獅子們的動力來源，他們想讓自己變得優秀，然後讓對方後悔，抱著現在的我你高攀不起的想法。

牡羊座

牡羊們對待生活的態度是積極熱情的，對待感情也是真誠，會付出很多。失戀會讓牡羊們很難受，他們也會頹廢。但也只有一段時間，他們不允許自己這樣一直不求上進。所以牡羊們會找許多有意義的事情，讓自己開心起來。他們會學習新的技能，或者是旅遊開闊視野，總之就是把重心移走，放在對自己生活有積極意義的事情上。失戀後的牡羊們會頹廢，但也很快會讓自己振作起來。

天蠍座

天蠍座的人們很小心眼，有什麼事情傷害到了他們，即使道歉了，天蠍們即使原諒，但會一直記著留下的傷害，當錯誤第二次發生的時候他們就能毫不留戀的走開，越是親密的人就越是這樣。失戀後的天蠍們有一種報復心理，那就是抱著自己一定要比對方過得好的想法。他們會快速讓自己走出失戀的情緒，然後努力工作，或者是投入到學習中，他們會找一個比前任更好的人。

金牛座

金牛們重感情，戀人是為數不多的能讓金牛們心甘情願花錢的人之一，當一段感情結束之後，金牛們會有短暫的難過時刻，在這段時間裡，他們會反思自己是不是什麼地方做得不夠好，找出來然後讓自己改正。這是金牛們負責任的一種表現，開始一段感情就是緣分，而一段感情的存在不僅僅是緣分，能從中汲取到什麼是很重要的。金牛們會努力讓自己變得更好，面對感情也不會以悲觀的態度對待。這個緣分淺，那就總有緣分深的，金牛們努力變優秀，也會遇到優秀的人。