20國集團（G20）20日在華府舉行金融高峰會議，美國、英國、加拿大、烏克蘭和歐洲央行的財政首長在俄羅斯代表發言時集體退席，以譴責俄國入侵烏克蘭，引發外界關注。前大使介文汲昨(21日)對此分析，如果日本、澳洲都不跟進(退席)，美國外交國力真的衰退，大家不給面子，這就是標準多邊外交場域的鬥爭；他甚至預言，美國在這場俄烏戰爭「短多長空」。

俄羅斯官員當天發表講話，強調莫斯科在入侵烏克蘭後的孤立狀態後，美國財政部長葉倫和英國、加拿大、烏克蘭財政部長紛紛突然離席，退出20國集團（G20）會議。介文汲21日在中天節目《頭條開講》中談到，如果日本、澳洲都不跟進，美國外交國力真的衰退，這就是標準多邊外交場域的鬥爭，這種都有劇本、事先講好，有人在後面先導演好，不可能發動做一件事情，有人臨時才知道，事前事後都會密集溝通。所有表態跟投票的幕後穿梭是非常密集的，都是每個政府對於政策表態。

介文汲分析，以美國現在的影響力，以前有人勸過美國不要老是逼大家表態，因這也會曝露自己弱點，基本上也得不到大多數國家同意；他認為美國事實上在這場俄烏戰爭「短多長空」，其意圖會被大家看穿，影響力跟實質力量都慢慢往下走，長遠來看反而是一個很大的傷害。