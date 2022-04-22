縣長賴峰偉親自出席捐贈儀式，執行長吳志賢當場豪氣加碼，包辦澎湖離島806位聽障人士的助聽器。（張茂雄攝）

助聽器大廠元健大和公司22日捐贈200台具藍芽功能的機器給澎湖縣政府，因縣長賴峰偉親自出席捐贈儀式，執行長吳志賢當場豪氣加碼，包辦澎湖離島806位聽障人士的助聽器，賴峰偉感謝捐贈單位的大愛，希望「元健天籟列車」幫助聽障人士找回有聲世界，改善生活品質與人際關係。

賴峰偉表示，澎湖目前聽損朋友有806位，大多數都是年滿65歲以上的長者且持有聽力障礙證明，很多長輩隨著年紀的漸長，聽力也逐漸退化，過程當中仍有許多尚未領有身心障礙證明的長輩可能會需要助聽器的協助，希望透過善舉，能夠讓他們重新聽到「天籟」的聲音，提升生活品質。

元健公司執行長吳志賢表示，他的妹妹是聽力損失者，從小就與家人一同照顧妹妹，過程中認識到「助聽器」讓許多家庭都背負巨大的經濟壓力，於是在元健擁有「生產、製造助聽器」的能力後，他就馬上聯繫各地，共同推廣「免費助聽器適配聽力檢測」及「免費提供助聽器」，讓生活上有急需的人，能夠提升聽力同時減緩經濟壓力。

這場捐贈儀式在清華大學EMBA校友會、澎科大觀光休閒系、元健大和直販事業股份有限公司、眾鼎橡膠工業股份有限公司、統域領導力發展股份有限公司、礁溪扶輪社3490地區共同協力之下，造福離島的聽障朋友。