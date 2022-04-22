北市社會局控告北市私立恆安老人長期照顧中心，以公有土地、建物違約開辦「照顧服務員訓練課程」，提告求償75萬餘元。台北地院查出，當初恆安服務計畫書就曾載明將辦理「照顧服務員訓練班」，期間無論北市衛生局、勞動局、行政院勞委會職訓局均曾前來指導，足見恆安是受北市府委託辦理課程，且社會局都知情，因此判決社會局敗訴。可上訴。

北市社會局原指控，2010年7月1日雙方簽約，由社會局提供文山區土地、建物及設備，供恆安經營管理，但恆安卻在2015至2019年間，未經同意辦理照顧服務員訓練課程共120天，因此向恆安求償課程收益及租金不當得利共75萬8511元。

法官查出，恆安2010年6月向社會局投標時的服務計畫便包含「照顧服務員訓練班」，載明「本中心受台北市政府衛生局及社會局辦理委託『照顧服務員』訓練班」，足以證明恆安是受北市府委託辦理上述課程，也符合契約中「其他配合台北市政府推展社會福利工作之服務項目」，並未逾越契約內容或服務範圍，故判決社會局敗訴。