台中市「藝術亮點計畫」已邁入第18年，今年自即日起至5月31日開放受理申請，申請者不限產業類別，凡具備每年策劃4場以上的藝文展演、講座等相關推廣活動執行能力，且展演空間安全與設備適宜，建築、消防各項公共安全合乎法令規範的業者，皆可提出申請，防疫期間頗受歡迎。

文化局表示，期以「多據點、廣結盟」的方式，結合市府及民間各產業資源推動「台中市藝術亮點計畫」，至今已累積超過百家亮點夥伴加入推廣藝文的行列，其中除了藝術展演相關產業，也涵蓋百貨商店、醫療院所、餐飲食宿、才藝補教、基金會和銀行等業別，創造出多元類型、不同空間規模的公共場域，讓市民無論逛街購物或就醫看診，都有機會和藝術不期而遇，感受到愉悅紓壓和身心靈的療癒，共同打造美學城市。

寶熊漁樂碼頭去年新加入藝術亮點，館長吳德利說，自從加入藝術亮點家族後，不僅讓更多的市民透過館區的海洋主題展覽、DIY 手作體驗課程等活動認識海洋，更希望鼓勵全民共同保護海洋，以達到減塑、減碳的環保目標。

加入藝術亮點多年的福宴國際創意美食餐廳組長蔡姿儀說，餐廳特別規劃「藝術行廊」，他表示「餐廳不只是提供美食的地方，還能將藝術文化融入」，希望透過美食、藝文相互結合，讓客人在享受美食之餘，心靈上也接受藝術氛圍的洗禮，使藝術走入大眾的日常生活。盼今年藝術亮點能集結更多夥伴迸出新火花，讓台中的藝文發光。

文化局指出，今年台中市藝術亮點受理申請日期自即日起至5月31日止，申請案件經文化局初評通過後，將由相關委員到申請亮點場域進行實地勘查複評；業者審查通過後，文化局將頒發「藝術亮點」燈箱給業者懸掛，並辦理揭牌儀式記者會及各項文宣、刊物、網站等宣傳協助推廣。

有關申請辦法及申請表可至台中市藝術亮點官網(https：／／reurl.cc／5ojbez)或台中市政府文化局官網(http：／／www.culture.taichung.gov.tw／ )查詢及下載。

文化局表示，另因應疫情增溫，請民眾配合實聯制、量體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩及保持安全社交距離等相關防疫規定，鼓勵完成第3劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動。