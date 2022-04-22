台北市教育局證實下周一起國高中實行遠距教學演練，師生免到校，遊戲股盤中急拉一波，華義(3086)、歐買尬(3687)一度大漲超過8％最為強勁，大宇資(6111)、網龍(3083)及橘子(6180)漲幅也都達到5～7％，成為弱勢台股中的亮點族群。

遊戲族群早盤相對台股抗跌，經過一波修正，不少遊戲股都打到頸線支撐。而盤中台船出台北市下周國高中將採遠距教學一周，市場也期待其他縣市跟進，遊戲股買盤湧入，出現一波漲勢。

雖然不是寒暑假旺季，但仍有廠商新遊戲推出，真好玩(8491) 開發的新作《吞食天地3：放置版》上市表現不俗，下載安裝、創角、留存與付費，皆表現相當亮眼，該款遊戲是網龍授權，網龍也可望有授權的收入貢獻。

網龍自製研發手遊《天子傳奇S》4月19日開放Android與PC版本菁英封測，代表離正式上市又邁進一步，將搶攻暑期商機，題材加持下，網龍盤中漲幅也僅次於華義及歐買尬。

傳奇這波落後補漲的遊戲股，除了《精靈樂章—這樣的夥伴沒問題嗎》推出日文版，也宣布與Wemix Pte. Ltd.簽訂合作契約，發展區塊鏈遊戲，擴大遊戲海外布局。

宇峻今年手上遊戲滿滿，《曉之軌跡 M》第二季在台灣封測，第三季在韓國推出；《曉之軌跡》網頁版第四季在大陸推出；《sin七大罪魔王崇拜》手遊近期改版，並推出全球版，《三國群英傳戰略版》手遊下半年在台港澳及東南亞推出等，今年營運有機會持續向上。