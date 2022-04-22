曾莞婷自曝最浪漫接吻像是全世界只剩兩人。（曾莞婷提供）

「戲劇女神」曾莞婷今早秀出穿上高中制服的劇照，她保養得宜換上制服完全無違和，青春洋溢引起大批網友暴動。劇中她被JR在球場浪漫告白接吻，她說自己人生中最浪漫的吻發生在公園溜滑梯下的一個小涼亭，「覺得好像整個世界只剩我們兩個，可以很清楚聽到自己的心跳聲。」很懷念純愛的悸動。

曾莞婷說自己從高中時期就很活潑，屬於Leader型的學生，但遇到愛情反而不敢主動追求，只敢釋放訊息讓對方知道有發展空間，等對方主動追求。而現階段對浪漫告白或求婚的想像，她笑說沒有具體的方式，要能打動自己的條件也很抽象，「應該就是在情感方面要能觸碰到我某一個點，讓我覺得非他不可。」

近日疫情持續延燒，曾莞婷的副業持續發展，保養品和食品都是網路通路，業績比較沒受影響，反而是有實體店面的飲料店受到一些衝擊，「尤其上班族又分流上班，業績就沒有之前來得好，比較辛苦一點，不過大家都要跟疫情共存，也是要想辦法解決。」而她的服飾品牌因為粉絲瘋狂敲碗，近期也都在籌備規劃中，預計五月會上線，她說疫情下，都還是非常忙碌的狀態。