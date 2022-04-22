新台灣模式讓人不解，醫師蘇一峰透露，政府開放民眾聽演唱會、遶境和去健身房，但是卻規定醫院不能辦急救救命課程，讓他覺得很傻眼，因為他們要學的是被稱作高級心臟救命術的ACLS，是真能救命的東西，貼文引起網友熱烈討論。

蘇一峰昨（21日）在臉書發文表示，新台灣模式下，民眾可以去聽演唱會，可以參加遶境活動，但是醫院不能夠辦理ACLS（Advanced Cardiac Life Support）急救救命課程，而這又被稱作是「高級心臟救命術」，是可以救人性命的功夫。

蘇一峰指出，台灣有非常多的醫護人員都有去進修這項課程，且都是為了能救更多的人，而去上課的醫護也都是用下班與休息時間去進修，這次取消只能當作是衛福部讓醫護人員們休息2天，因為ACLS是為期2天的課程。

蘇一峰今（22日）再度發文說，醫護人員每3年就要上新的ACLS高級心臟救命術的課程，且多是在自己的休假日上課，醫護人員總是任勞任怨的配合政府制定的規範，但現在只發了一紙公文就要醫院別辦課程，但是評鑑卻還是要求有證照。

貼文引起網友們討論，「支持去小巨蛋辦課程，講師用唱的」、「簡單，都是因為選票，醫護不會因為沒上課就不投他，但民眾可能因為不能繞境不投」、「不懂為何一定要在這時候允許演唱會跟遶境？除了選票還有什麼原因？」、「沒搞到醫療體系崩盤不甘願」、「民間歌照唱、舞照跳，確診了可在家休息，病重了可住院治療」、「就跟健身房要三劑，內用不用三劑一樣，令人難懂」。

不過，也有網友替政府緩頰說，要求醫院停辦ACLS課程，可能是為了要維護醫療量能吧？擔心醫護人員聚在一起上課，可能會導致交叉感染的狀況發生。「應該是怕醫護群聚感染，醫護風險比較高一些」、「醫護身負全國救命重任，怕會損兵折將」。