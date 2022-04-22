陶晶瑩近日斜槓開設YouTuber頻道《WOW桃姐》。（Wow 桃姐頻道團隊提供）

陶晶瑩近期除了籌備7月演唱會、投身經營餐飲業及電商業，近日又跨界開了以女性為出發點的YouTube頻道《WOW桃姐》，有趣的企劃內容盡顯她挑戰成為百萬YouTuber的決心。在第1集節目中陶子更是語不驚人死不休，被問到男女吵架該怎麼辦時？她直言：「男女吵架就是要用性愛來和解！」

陶子一直以來多半在螢光幕前主持節目，直到近日新開YouTube頻道，「網路節目跟傳統電視節目很不一樣，要拿捏好網感、節奏感，甚至讓人看到妳的不完美，妳才會有人味。太溫良恭儉讓的個性雖然讓大家不會討厭妳，但絕對不會愛上妳」；也因此在第一集節目中，被問到男女吵架該怎麼辦時，她便坦承回答「男女吵架就是要用性愛和解！因為這樣的性愛會Makeup Sex」，當場遊走黃標邊緣。但她也直言：「其實我到現在52年了，才搞清楚女人是怎麼回事。很多事情也是到了這個年紀才更看得開、更沒包袱，所以我很喜歡現在這個年紀的自己。」

陶晶瑩繼去年好評熱烈的《陶口秀》後，再戰YouTube開新節目《Wow 桃姐》，這次以女性主題做為出發點，以她累積52年如何當「快樂女人」的生活經驗，為廣大的女性朋友們提供找尋快樂方法的建議，同時也希望讓男性觀眾們更了解女人。面對現今YouTuber界百花齊放，問她會否擔心被拿來與同性質的小S節目比較？陶子說：「還好，我們兩個節目方向真的很不一樣，她除了做電視，也有做節目頻道，是比較隨興的內容。」

在第一集中就以快問慢答方式回答「男女吵架就是要用性愛和解」，如此接近黃標的答案，讓陶晶瑩笑說：「目前現在的年齡就是講的答案就是隨心所欲的答案，而不是考慮到其他人的感受，就是比較像是自己享樂最重要。」謙稱自己節目沒有甚麼勁爆話題，「現在YouTuber勁爆的太多啦，甚麼性姿勢，講髒話的都很多，我只能說很勁爆的就是我不會罵髒話。」更表示：「我可能會訪問懷疑自己的『病』蠻重的人，或是對自己沒信心再愛情很渴求的那種『病』的女人，請她們分享之餘，不能說是對症下藥，而是敞開心胸來聊天。」