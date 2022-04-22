蔡麗青在安南區的民進黨初選民調中，獲最高支持率。（蔡麗青提供／程炳璋台南傳真）

民進黨2022年台南市議員第6、8選區初選民調22日出爐， 第6選區（安南區）4搶3，蔡麗青獲最高民調，郭清華、王錦德次之，3人皆獲提名，唐儀靜落馬。第8選區（中西、北區）5搶4，最高支持度的陳怡珍與沈震東、邱莉莉與周嘉韋獲提名，林建南遭淘汰。

民進黨在第6選區（安南區）提名3人，共有4人登記角逐，民調結果以初選時積極造勢的蔡麗青最高支持率0.31，郭清華0.30，王錦德0.23，4年前僅以史上最小差距6票之差，落選台南市議員的唐儀靜僅獲0.15支持率，就此落馬。

民進黨第8選區（中西、北區）提名4人，5人登記初選，陳怡珍以0.31獲最高支持率、沈震東0.28、邱莉莉0.21與周嘉韋0.1次之，林建南0.08未獲提名。

蔡麗青表示，民進黨在安南區現役議員都已資深，自己會獲高支持率，表示地方期待新人加入，認同新人帶來的活力，將再努力攻下年底的台南市議員。

陳怡珍公開發文感謝肯定，要大家繼續支持力挺年底選舉。

民進黨台南市11選區預計提名34人，除了第4選區採徵召仍未定，已確定提名33人，民進黨台南市黨部主委表示，初選提名確定後，市黨部正著手籌備37區後援會競選中心，整合戰力搶攻年底議員選舉過半席次，隨後再布局台南市議長人選。