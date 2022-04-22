22日是世界地球日，林務局嘉義林區管理處結合台南市北門區國小學童們一同到北門雙春遊憩區淨灘。（張毓翎攝）

會後，主辦單位以有獎徵答方式，讓學童們了解實際淨灘的意義。（張毓翎攝）

「愛地球從家鄉開始！」22日是世界地球日，林務局嘉義林區管理處結合台南市北門區錦湖國小、蚵寮國小、三慈國小、台南市生態旅遊發展協會、台南市北門區公所及企業愛莊園等約80人，在台南北門雙春遊憩區攜手淨灘，撿拾來廢棄蚵架，將用來定沙圍籬養灘再植樹，保護美麗的海岸線。

北門錦湖國小、蚵寮國小、三慈國小學生與志工伙伴們，今天一早頭上戴著一頂帽子，手上拎著布袋或夾子，分工合作巡視沿岸的廢木材、廢蚵架及塑膠製品等，1個小時多內共同清除380公斤廢棄物。有學生說，今天是世界地球日，讓海岸環境恢復乾淨，覺得很有成就感。

會後，主辦單位以有獎徵答方式，讓學童們了解實際淨灘的意義，當有獎徵答問題一出，學生們紛紛舉手，踴躍搶答。

錦湖國小校長周志強表示，學生畢業後可能就離開家鄉出外讀書、工作等，所以孩子從小就應鼓勵「有能力要及時回饋」，師生到校園周邊的海岸認識生態、了解保安林，比坐在教室裡上課更有意義，而且學童也能將環保觀念帶回家分享。

嘉義林管處祕書鄭鈞謄表示，透過淨灘活動，期待深化學童對在地保安林及環境保護、海廢分類的意識，提升海岸林維護量能。

鄭鈞謄說，台南雙春海岸近年海岸線退縮嚴重，保安林也遭海水侵蝕，近5年嘉義林管處努力復育嘉義好美里沙灘，藉由圍籬定沙、植樹等方式，已頗有成效，今天在雙春沙灘撿拾來的蚵棚，希望複製好美里沙灘復育模式，用來作為定沙圍籬以保護海岸保安林。