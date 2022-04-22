「愛地球從家鄉開始！」22日是世界地球日，林務局嘉義林區管理處結合台南市北門區錦湖國小、蚵寮國小、三慈國小、台南市生態旅遊發展協會、台南市北門區公所及企業愛莊園等約80人，在台南北門雙春遊憩區攜手淨灘，撿拾來廢棄蚵架，將用來定沙圍籬養灘再植樹，保護美麗的海岸線。
北門錦湖國小、蚵寮國小、三慈國小學生與志工伙伴們，今天一早頭上戴著一頂帽子，手上拎著布袋或夾子，分工合作巡視沿岸的廢木材、廢蚵架及塑膠製品等，1個小時多內共同清除380公斤廢棄物。有學生說，今天是世界地球日，讓海岸環境恢復乾淨，覺得很有成就感。
會後，主辦單位以有獎徵答方式，讓學童們了解實際淨灘的意義，當有獎徵答問題一出，學生們紛紛舉手，踴躍搶答。
錦湖國小校長周志強表示，學生畢業後可能就離開家鄉出外讀書、工作等，所以孩子從小就應鼓勵「有能力要及時回饋」，師生到校園周邊的海岸認識生態、了解保安林，比坐在教室裡上課更有意義，而且學童也能將環保觀念帶回家分享。
嘉義林管處祕書鄭鈞謄表示，透過淨灘活動，期待深化學童對在地保安林及環境保護、海廢分類的意識，提升海岸林維護量能。
鄭鈞謄說，台南雙春海岸近年海岸線退縮嚴重，保安林也遭海水侵蝕，近5年嘉義林管處努力復育嘉義好美里沙灘，藉由圍籬定沙、植樹等方式，已頗有成效，今天在雙春沙灘撿拾來的蚵棚，希望複製好美里沙灘復育模式，用來作為定沙圍籬以保護海岸保安林。
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