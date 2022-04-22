麗寶集團旗下麗寶建設今(22)日與新北市府首例立體化產業園區委託開發案簽約，麗寶集團指出，此開發案計畫開發出7.8萬坪樓地板面積，總成本約270.47億元，預計於2026年完工後銷售。

麗寶集團指出，第一期寶高產業園區與廠辦大樓興建，新北政府已優先完成興建並於2021底完工啟用，鴻海、華電聯網、美商太陽鳥等企業研發單位即將進駐。第二期的寶高智慧產業園區，將結合第一期新北市政府已優先完成的廠辦大樓，再次整體規畫開發，以1+1大於2的概念，匯聚智慧城市產業研發能量，非常適合研發單位與新創產業進駐。

新北市長侯友宜表示，未來的新北市指日可待，二期的寶高智慧產業園區將可創造近2萬名的就業機會與286億元的產值，整體的園區將會形成台灣智慧城市標竿的產業聚落。

寶高產業園區二期開發案總成本約270.47億元，園區面積1.6萬坪，可創造總樓地板約7.8萬坪的智慧產業園區。寶高智慧產業園區第二期新建工程，預計規畫六座不同高度樓層建築，預計在民國2026年完工後開始銷售。