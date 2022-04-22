青年男女不婚、晚婚，導致台灣少子化問題嚴竣，成為國安危機。台中市議員陳清龍22日質詢時，建議中市府以輔導、獎勵方式，補助有供奉月老的廟宇辦理未婚聯誼活動。

民政局長吳世瑋表示，民政局今年全年共將辦理11場未婚聯誼活動，如樂成宮等廟宇也都年年辦理，經統計，約3成男女在聯誼後會保持聯絡，進一步約會、交往。

陳清龍指出，很多年輕男女到了適婚年齡，卻仍舊沒有適合婚育的對象，因此坊間出現許多聯誼社、婚友媒合介紹機構，但品質卻良莠不齊，民眾花大錢卻受騙上當的事情時有所聞。

陳清龍建議，除民政局辦理男女聯誼活動外，各區公所也要辦，增加未婚男女聯誼機會；若月下老人廟，或供奉月老的廟宇也應獎勵辦婚友聯誼活動。

陳清龍補充說，建議社會局增加公托數，勞工局注意勞工產假、育嬰假等權益宣導；希望市府整體跨機關一起把該做的做好，來促成、提高婚育率，到時候好事成雙，媽媽市長盧秀燕還可當新人婚禮的證婚人，民政局長吳世瑋當介紹人，面子十足。