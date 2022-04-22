響應「世界地球日」提倡環保、愛地球，中保科（9917）以具體行動落實永續發展，朝ESG日常化為目標。中保科指出，實行午間關燈一小時。透過「AI服務科技派勤減碳行動」。總部大樓全數更換LED燈具。並強化宣導中保科供應商環境永續行動，要求綠色採購，訂定供應商應遵循與履行各項環境保護等相關法規，以實際行動落實ESG理念。

中保科技指出，落實ESG日常化是我們積極動的目標，像是總部三年燈具汰換，累計就節能269,600度，節電度數超過20％，響應政府節能減碳政策，善盡企業責任，推動減碳無塑攜手同仁為守護環境努力。

此外，中保科技IT核心博訊科技辦公室也全面走向智慧辦公室，員工每天上班時，可以用手機APP為各區域開燈，下班時可以一鍵關燈，省去找電燈開關的困擾。交誼大廳與會議室則使用中保科技的智慧商品LUTRON系列Caseta遙控燈光與窗簾，自動窗簾最大特點是超靜音，也能依陽光調整室內燈光，達到節能效果。

此外，中保科在推動智慧停車減碳也相當積極，中保科旗下國雲停車，目前已經是全台市佔率第一的路邊停車開單委外營運商，自100年起已經陸續並廣泛使用電動機車為路邊停車開單員的交通工具，目前使用電動機車約860台，換算一年至少可減少912公噸的二氧化碳，國雲停車此項也獲得經濟部工業局表揚為節能減碳績優單位。