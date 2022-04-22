連日本土確診破千例，快篩試劑供不應求，甚至有民眾反映買不到。行政院官員今天表示，國內業者近兩天會陸續鋪貨35萬劑快篩試劑到全國通路，周末前會再增加30萬；進口快篩試劑部分，預計24日前增加鋪貨58.5萬劑，總計123.5萬劑。至於實名制快篩劑，預計民眾每月持健保卡可購買一盒5劑的快篩試劑，每劑價格約100元。

行政院長蘇貞昌昨要求確保快篩試劑量足價穩，指示行政院副院長沈榮津督導快篩劑鋪貨情況，盡量讓有需求民眾能夠買得到，同時盡快讓「快篩實名制」在5月初上路。

政院官員今天表示，近日國內業者會陸續鋪貨35萬劑快篩試劑，周末前會再增加30萬劑，鋪設到全國各通路；進口快篩試劑部分，預計24日前增加鋪貨58.5萬劑，目前正由國防部派駐人員協助貼標中，預計周末前可以舖貨共123.5萬劑，稍微紓解市面需求。

政院官員說，快篩實名制主要供應一般民眾需求，居家隔離者、居家照護者等使用快篩試劑需求，依然會由地方政府提供。