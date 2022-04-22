女星Angelababy（Baby、楊穎）與黃曉明在今年1月證實離婚，6年婚姻正式走向終點，4歲兒子小海綿則由雙方共同撫養，雖然雙方是和平分手，不過恢復單身的Baby卻屢傳事業受影響，加上演技表現並不亮眼，收到的戲約並不算多；近日她被拍到與一名男子深夜現身網咖，離婚後的感情動向引發大眾關注。

今（22）日凌晨，有網友爆料Angelababy和一名男子現身重慶網咖，網上流傳的圖片是監視器的視角，照片中網咖的工作人員給他們帶位，Angelababy穿著一身黑，頭上戴了棕色的棒球帽，同時戴著白色口罩，將大半張臉遮得很嚴實，手上拎著白色塑膠袋，裡面似乎是放了一些小零食，身後的同行男子也十分默契，全身衣服以黑白兩色為主，戴了黑色口罩，與Angelababy正好一黑一白。

網友們根據外型特徵判斷，猜測該名男子是演員林一，林一是近期崛起的小鮮肉，今年才23歲，比較知名的作品有《致我們暖暖的小時光》、《玲瓏》、《昔有琉璃瓦》等，外型俊俏很受觀眾喜愛，不過他尚無大爆作品，因此知名度並不高；林一上節目時曾透露對Angelababy的欣賞，甚至將Angelababy的照片作為朋友圈封面，在聆聽其他人談論Angelababy時，林一的表情有些羞澀，不難看出對Angelababy的喜歡。

網路爆料Angelababy和一名男子去網咖約會。（圖／微博）

事情發酵之後，該網咖的老闆出面澄清，照片中的女生確實是Angelababy沒錯，不過同行男子是Angelababy的助理，並不是網傳的男演員林一，兩人只是一同來打遊戲，沒有戀情關係。