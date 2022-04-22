春暖花開，是植樹的季節，日月光集團今年也加快認養造林的腳步，認養區域由先前的高雄、新北、宜蘭、花蓮，擴及南投、桃園及臺東地區。111至113年間，日月光旗下「財團法人日月光環保永續基金會」捐助林務局南投、新竹及臺東三個林管處共約新台幣600萬元，認養了18.23公頃國有林地造林，共將種下3萬2770株小樹苗。

4月22日是「世界地球日」，今年的主題是「投資我們的地球」，22日上午，日月光環保永續基金會與南投林管處攜手合作，在南投縣水里鄉巒大事業區23林班舉辦植樹造林活動，並邀請附近水里國小30名師生共襄盛舉，種下一株株充滿希望的小樹苗，共同以「植樹減碳」的實際行動，投入環保愛地球的行列。

日月光環保永續基金會今年認養了南投林管處轄管9.4公頃林地，種下2萬2715株小樹苗，南投林管處李政賢處長致詞時，特別感謝日月光集團秉持環保永續理念，勇於承擔企業責任，所播下的希望種子在此扎根、成長茁壯，希望號召更多國人、企業一起守護這片美好的土地，讓友善環境與生態永續的信念落實到生活中，從心出發，共同編織美好的國土生態綠網。