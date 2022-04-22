民進黨議員擬參選人林延鳳也發起視訊拜票活動，邀集黨內跨黨派立委和友好議員一同助陣。

台北市議員選戰年底登場，藍綠兩黨民調初選在即，民進黨議員擬參選人林延鳳、國民黨議員擬參選人詹為元卻在21日因接觸確診者雙雙被隔離，打亂選舉步調，多名綠營立委、議員主動協助掃街，補足陸戰能量，詹則是發起「give yuan a hand」，邀集同黨新人當分身，接棒拜票拚勝選，展現新世代團結之氣。

資深媒體人周玉蔻昨自曝確診消息，曾受邀參與她政論節目的來賓眾多，其中包括正在拚初選民調的藍綠新人詹為元、林延鳳，兩人隨即暫停所有實體競選活動，配合防疫政策進行居家隔離，同聲強調防疫優先，畢竟選舉是一時，健康則是一輩子。

眼看周末就要舉行初選，詹為元今日上午發起「給為元一隻手，give yuan a hand」活動，邀請同為議員參選人的柳采葳、呂家愷及蕭敬嚴「扮演分身」，替他至松山區的南京公寓市場掃街拜票，企圖展現國民黨新世代彼此合作扶持、有難同當的精神。

「義氣相挺！」選區在新北市瑞平雙貢的蕭敬嚴、土樹三鶯的呂家愷，原本詹是找大家一起站路口，得知對方隔離消息後，就提議化成分身，希望三人都能在初選都能過關。選區在台北市中山大同的柳采葳坦言，疫情緊繃，誰都可能是下個居隔者，屆時也需要大家互助。

另一方面，民進黨台北市議員阮昭雄、前黨發言人顏若芳昨日帶著林延鳳人形立牌，前往士林北投區拜票。林今日中午也發起視訊拜票活動，於線上和支持者報平安，會上邀集黨內跨黨派立委王定宇、趙天麟、林楚茵、阮昭雄、新北市議員何博文、新竹市議員李妍慧等人，「始作俑者」周玉蔻也驚喜現身。

林延鳳表示，現在是重要初選衝刺期間，感謝黨內擔任救援投手師兄、師姐她上陣，因為自己本周曾與確診者接觸，盡管快篩陰性，但是防疫優先，今天開始進行居家隔離，也請鄉親朋友多多支持，讓她能夠出線，有機會為台北市服務。