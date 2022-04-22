開工市長盧秀燕將公115公園內原有的台中市肉品市場活化，從人人厭惡飄散異味的肉品場，改為受歡迎的大公園。（盧金足攝）

位在台中市北區的肉品市場，從1980年設置營運至今已42年，即將改頭換面。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕擔任立委時選區即在北區，她說，今天就是回娘家，以實際建設行動翻轉肉品市場原址的新風貌。（盧金足攝）

位在台中市北區的肉品市場，從1980年設置營運至今已42年，即將改頭換面。（盧金足攝）

位在台中市北區的肉品市場，從1980年設置營運至今已42年，因屠宰、拍賣毛豬，運輸過程異味飄散及噪音、廢汙水排放等問題，伴隨肉品市場設備老舊，運轉效能不佳，附近居民抱怨不已，歷經多任市長無法遷移、改善，市長盧秀燕突破各種困難，轉型活化為「豬事圓滿公園」，22日舉行開工動土典禮，吸引大批當地民眾到場，直呼「太期待了！」

盧秀燕擔任立委時選區即在北區，她說，今天就是回娘家，以實際建設行動翻轉肉品市場原址的新風貌，當時在市議會提出活化轉型規畫時，還有部分議員反對阻撓，甚至出現以台中人沒有新鮮肉品食用抗議。

但她以多個都會區也沒有設屠宰場為例，交通便利運輸不是問題，而且原址規畫為公園、1出租給年輕人的社宅，部分議員反對時，當地里長跳出來說「市長我們給你靠！」大家當市民的後盾，肉品市場成功轉型，將以前居民厭惡的肉品市場，變成人人想擁抱的大公園。

盧秀燕持續優化城市空間，將公115公園內原有的台中市肉品市場轉型，台中市政府建設局採分期、分區方式進行公園整體闢建作業，公園整體設計導入通用及友善環境概念，融合歷史元素，結合綠空廊道及台中之心自行車道動線系統，讓原有空間變身豐富的主題性共融公園，打造城市新亮點。

「區域空間往新時代邁進的同時，也不能忘了過去的歷史痕跡。」盧秀燕表示，台中肉品市場用地現址經「變更台中市都市計畫主要計畫（第4次通盤檢討）（第2階段）案」，將市場用地變更為公園(公115)用地、住宅區用地及商業區用地，自去年10月停止屠宰與拍賣業務後，進行原址轉型成為「豬」事圓滿園區。

市府將原有肉品市場內拍賣場館的簡陋空間現地保留，並交由文化局進行活化再利用，讓文化記憶傳承。

此外，公園設計主軸以嘉年華繽紛花園為發想，營造活潑、歡樂空間氛圍，保留公園內既有的老樹，打造生態永續的舒適場域，公園完工後將定名為「豬」事圓滿公園，呼應肉品市場歷史並象徵活化轉型朝新時代邁進意涵。

建設局場陳大田表示，公115公園設計上利用林蔭空間設置地景體驗區，另規畫大型兒童遊樂場、樂齡體健區及開闊式的草地環境，並運用具四季變化植栽營造不同景觀風貌，提供使用者豐富的視覺及嗅覺體驗，創造多元機能空間，斥資3000萬元打造公園，還透露園區將有7隻小豬的裝置藝術。

公115公園新闢工程分為原肉品市場既有建築「拆除工程」及公115「新闢工程」兩部分，公園第一期範圍的拆除工程今年3月已完成並接續進行公園新闢工程，預計今年7月完工，後續2期工程將建置主題式共融遊戲場，創造公園多功能的玩樂空間。

公園東側都市計畫劃道路預定地配合拆除工程同步開闢，預計於今年7月完工，該案拆除工程費為3146萬元，新闢工程第一期經費為3000萬，施作項目包含建置入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪。