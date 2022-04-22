為因應移工發生重大群聚確診，勞動部於今天發布「移工發生重大群聚確診事件應變措施應行注意事項」，建立疫情通報、疫調、提供隔離者關懷服務、雇主及仲介公司應配合事項等程序，以利雇主、仲介公司、地方政府得以遵循辦理相關防疫工作，共同維護國內防疫安全，後續也在研議修正「外國人應辦理之防疫措施及處分規定」要求雇主應具體落實。

移工重大確診應變措施適用對象，包括單一廠場員工人數達30人以上，有任一移工確診，或單一廠場移工確診人數達10人以上，當適用對象雇主發生移工確診時，應立即通報地方勞工主管機關，發展署及所屬各地分署將視案情需要派員前往協同地方政府、雇主或仲介公司處理相關防疫工作，包含協助安排確診者隔離或安置、就醫採檢及交通接送，補助及調度多國語疫調人力，向雇主確認防疫期間薪資給付及移工所需飲食或基本生活物資提供，由各地分署主動提供防疫物資包、啟動關懷服務，運用多元宣導管道進行防疫宣導等。

因應桃園地區近期屢屢傳出移工群聚確診事件，發展署今日已立即啟動移工重大確診應變措施，由發展署署長蔡孟良前往移工宿舍實地核查廠內移工相關防疫事務，確認移工宿舍公共區域已全面清消，確診移工安排隔離，辦理移工疫調及安排PCR採檢，並提供150份防疫防疫物資包給雇主轉交移工。