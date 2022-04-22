新竹縣湖口鄉湖口國小中正堂，建物已使用45年，設施也不敷使用，耐震詳細評估有安全疑虞，縣府投入近4千萬元拆除重建，22日由副縣長陳見賢等地方人士動土開工，預計明年3月完工。

湖口國小中正堂是在1977年興建，是學生最喜愛的活動場所，更是許多校友兒時生活回憶的地方，建物時日已久，縣府經耐震強度評估後，決定拆除重建為綜合活動中心，讓學生有更好的教學及運動空間。

「楊文科縣長上任後對教育的投資毫不手軟！」陳見賢表示，為了小朋友的安全，中正堂需要重建，完成後的功能會加強很多，我們很樂意為下一代做這些事，希望大家都能夠一起努力，讓下一代比我們更強、比更好！

教育局長楊郡慈表示，湖口國小中正堂拆除重建為綜合活動中心，工程經費3921萬元，興建面積686.6平方公尺，建物高度11.2米，工期約330個日曆天。

綜合活動中心建築設計理念融入在地湖口老街視覺印象，具有「順應校園紋理，回應基地形式」、「形塑多樣的開放空間」、「多功能的內部空間」、「綠建築設計」、「無障礙的友善環境」、「呼應傳統建築特色」等6大特色，並符合綠建築永續理念。

綜合活動中心並以簡約、務實為主軸，建築量體採長軸向配置，內部規畫長10米、寬5米大舞台，供演藝表演，屋頂設計挑高10米，可讓做為師生教學、體育演藝活動空間，課後更可兼具社區辦理活動，與社區民眾共有、共享、共好。

湖口國小中正堂拆除重建工程22日動土奠基典禮，地方各界多到場祝賀，校方安排射箭隊、太鼓社及湖鏡社區土風舞班獻上精彩表演，讓會場充滿喜氣。