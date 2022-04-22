一對林姓夫妻多年來經常上換妻俱樂部網站，大玩換妻及多P大戰，但林男卻女卻與其中一名床戰多次的楊姓女子看上眼，兩人私下偷偷砲，事後遭到林妻怒告楊女妨害家庭，最後賠30萬元定讞。但卻意外衍生案外案。因林男發現楊女的男友李姓男子偷裝針孔多次錄下大家6P淫亂畫面，控告李男求償500萬元，高院審酌李男已私下賠償40萬元給林男，判只須再賠2000元。

這起離譜案外案原由是，一名林姓男子的妻子控訴，2020年時夫妻兩人與楊女與、楊女李姓男友相約外出到旅館玩換妻遊戲，當甚至嫌不夠刺激，又找來另一對夫妻多P，多年來以嘗試非常多次，且樂此不疲。

但事後林男與楊女私下看對眼，產生感情，兩人多次偷偷相約到楊女與李男同居處床戰，但楊女的男友根本不知情。

林妻察覺老公行為有異，偷偷查看手機，竟然發現老公與楊女有鹹濕簡訊，經追問後，才得知老公竟然偷偷與楊私下約砲，林妻幾乎崩潰，自覺遭到老公與楊女一起背叛，決定控告楊女妨礙家庭。最後楊女與李男也分手收場。

原本以為事件就此結束，事後林男在李男電腦中發現自己的性愛畫面，才驚知遭偷拍，但李男保證會刪影片，前後拿出40萬元賠償，更簽下1000萬保證書，絕不外流。

而林男指控，李男竟在簽約後將影片外流給同在「交換伴侶性愛聯誼會」的楊姓女子，因此起訴，要求李男給付違約金500萬元。

至於李男則辯稱，聯誼會成員入會時均同意攝錄性愛過程，且時常交流互相觀看。且林男早知道他家中裝有針孔卻提告，且林男就不斷騷擾他，甚至威脅要找黑道，也曾持刀在他面前揮舞，他被迫簽下切結書，包含手機、電腦、硬碟全已格式化，完全沒有影片。至於楊女所提供的影片，他懷疑該段影片是林男自導自演所為，拒絕賠償。

法官勘驗雙方對話，認定林男並未「脅迫」李男和解，李男簽的切結書是有效，而李男針孔所拍的畫面確實有「外流」給楊女，就應該賠償，但經果勘驗影像，林男僅有露出部分臉部及身體部位，侵害不算嚴重，法官認為李男在這且李男先前已私下賠他40萬元，因此僅判李男再賠2000元，仍可上訴。