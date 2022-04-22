華視新聞台屢屢出包，在誤植共軍襲台跑馬字樣後，又播出「台北凌晨下起拳頭大冰雹」、「大屯山爆發」等錯誤訊息，甚至還將責任推給新北市消防局。台北市議員參選人田方倫怒批，華視絕對在說謊，早就喪失社會對其新聞專業的信任。

田方倫表示，華視在20日早上7點多以跑馬燈呈現共軍攻台的錯誤訊息，沒想到9點又出錯，播放大屯山火山噴發、巴士海峽挖到石油的標題。「這已經不是小失誤了，而且還是一錯再錯，代表編輯室內部人員已經沒有能力自稱是新聞專業從業人員了。」

華視即便事後發布道歉聲明，強調身為公廣媒體，不容許此等錯失。田方倫反嗆：「連續幾則的跑馬推文，會造成多少市民的恐慌，卻絲毫沒有警覺，而在短時間內犯下相同且愚蠢的錯誤嗎？」

田方倫提到，先前華視在申請進駐52台時，輿論最多討論的就是華視目前財務狀況及人力不足，無法多負擔一個新聞頻道，但是NCC願意獨排眾議，堅持要將52台轉讓給華視，現在看起來特別諷刺。

田方倫特別指出，當初民進黨湧言會大佬王定宇，因為中天誤植封台倒數的畫面，強力要求NCC重罰中天，不知道這次是否會用相同的標準來處理華視所發生的荒唐事件。

田方倫認為，華視應該不只有一個新聞棚，為何製作道歉跑馬模板和現場播出新聞棚的跑馬會重疊，讓人不免質疑，難道是一邊發新聞，一邊製作道歉跑馬字樣嗎？如此非常不合理，也絕對不符合業界標準。

田方倫說，進過新聞棚的都知道，即便建模時會打上文字，來測試播送出來的效果，但導播在測試完，沒有把文字清除，就讓錯誤資訊跑出去，而且還一錯再錯，證明華視內部控管完全失靈。

「最後我一定要點名華視絕對在說謊！」田方倫怒批華視說法不合理，「共軍攻台，你們騙我們說是新北市消防局給的資訊，那9點這個『巴士海峽挖到石油』你們是不是要騙我們說是中油公司給你們的資訊呢？一再說謊的華視，早就喪失人民對於你們新聞專業的信任。」

由於華視設有自律委員會，當中幾乎都是知名學者，「你們自律委員會有給予什麼處理嗎？還是就高高舉起輕輕放下，想要船過水無痕嗎？」田方倫向其呼籲，請秉持著專業，給華視最嚴厲的批評，如果又輕如鴻毛，那休怪人民鄙視。